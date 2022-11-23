Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki saldırıları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Batı Kudüs'te sivilleri hedef alan bombalı saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'te meydana gelen bombalı saldırılarda bir kişinin ölmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Son dönemde Kudüs ve Batı Şeria'da tırmanan gerilim ve yaşanan can kayıplarından derin kaygı duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Sivilleri hedef alan bu terör saldırısını kınıyor, yaralananlara acil şifalar diliyor, taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi. Batı Kudüs'te bombalı saldırı olduğundan şüphelenilen iki patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, en az 14 kişinin yaralandığı bildirilmişti. AA

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