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27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Dışişleri Bakanlığı Macron'a tepki gösterdi: Kabul edilmez açıklama

27 Ağustos 2022, Cumartesi 17:00
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir ziyareti sırasında Türkiye dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak ülkesinin "sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalıştığını" ancak bunun "kabul edilemez" olduğunu belirterek "Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cezayir'de Macron'a sert protesto - Apar topar aracına bindirildi

 

Bakanlığa konuya ilişkin yöneltilen soruya verdiği yazılı yanıtta Bilgiç, Macron'un diğer bazı ülkelerle Türkiye'yi hedef alan beyanlarda bulunmasının "son derece talihsiz olduğunu" belirtti.

Bilgiç, "Başta Cezayir olmak üzere Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Düşmanlıkları değil dostluğu teşvik eden ve aynı zamanda Afrika Birliği'nin stratejik ortakları arasında yer alan Türkiye'nin hem Cezayir hem de Afrika kıtasının diğer ülkeleriyle ilişkilerini her geçen gün geliştirdiğinin altını çizen Bilgiç, karşılıklı güven ve kazan-kazan ilişkisine dayanan bu ilişkilerin, ülkelerin kendi iradelerine saygılı biçimde ilerlediğini de vurguladı.

Bilgiç, şunları kaydetti:

"Fransa, Afrika kıtasında, kendisine yönelik tepkiler olduğunu düşünüyorsa, bu tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde ve bunları hala farklı yöntemlerle devam ettirme çabalarında aramalı ve bunu düzeltme yoluna gitmelidir. Kendi geçmişine ilişkin sorunlarla yüzleşmek ve bunları çözmek yerine, bu tepkilerin üçüncü ülkelerin faaliyetleri nedeniyle ortaya çıktığını iddia etmek sadece sosyolojik bir olguyu ve tarihi yadsımak değil, aynı zamanda bazı siyasetçilerin sahip olduğu çarpık bir zihniyeti de yansıtmaktadır.

Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz."

Macron, Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Saint-Eugene Hristiyan ve Yahudi mezarlığına ziyarette bulunduğu sırada gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in yanı sıra Türkiye menşeli ağların Afrika'da Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü ileri sürmüştü.

AA

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