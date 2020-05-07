"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

07 Mayıs 2020, Perşembe 11:40
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Bennet'ın yasa dışı yerleşim birimine ek konut inşa edilmesine verdiği onay hakkında,"İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufunu bir kez daha şiddetle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett’in, işgal altında tutulan Batı Şeria’daki yasa dışı Efrat yerleşiminin binlerce ilave konutun inşa edilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletileceğini açıklaması, İsrail’in hukuk tanımayan pervasız yaklaşımının en son örneğini teşkil etmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

İsrail'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı, barış ve istikrara en fazla ihtiyaç duyulan bu hassas dönemde dahi iç siyasi hesaplar uğruna Filistin halkının haklarını gasbetmeye hız kesmeden devam ettiği belirtilen açıklamada, İsrail'in Filistin'deki işgal ve zulüm siyasetini her geçen gün derinleştirmekte olduğu vurgulandı.

"Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz"

Açıklamada, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi yoluyla iki devletli çözüm vizyonunu yok etmeyi hedefleyen İsrail'in gayrimeşru uygulamalarının bir an önce sonlandırılmasının bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisi açısından elzem olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufunu bir kez daha şiddetle reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz."

İsrail'in yasa dışı yerleşimin genişletilmesi kararı

İsrail Savunma Bakanı Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 7 bin ek konut inşa edilmesine onay vermişti.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ticaret Bakanlığı: Cerrahi maskeler 1 liradan satılacak

    Pompeo'nun Kovid-19 açıklamaları kafa karıştırdı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

    Dünyada vaka sayısı 4 milyona yaklaştı: Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler...

    'Kovid-19'un en yoksul ülkelerde zirveye çıkması bekleniyor'

    Dünya genelinde 1 milyon 300 bin kişi iyileşti

    Marmara'ya sağanak uyarısı!

    Libya Ordusu, Hafter milislerinin kargo uçağını vurdu

    Demokrasi daha da önem kazandı

    Dünya ekonomisi küçülecek

    Mutluluk ailede

    Helâlleşme zamanı

    Tencerelerde ‘dayanışma’ kaynasın

    Üniversitede de tek adam sistemi

    Tek Parti dönemi formülüne AKP düzenlemesi

    Gereken yapılmazsa bedeli ağır olur

    Dolar neden yükseliyor?

    24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belirlendi

    '11 Eylül ve Pearl Harbor'dan daha kötü'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kim inanır size?
    Genel

    Helâlleşme zamanı
    Faruk ÇAKIR

    Çaylar kimden?
    Genel

    Üniversitede de tek adam sistemi
    Genel

    Demokrasi daha da önem kazandı
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan, ömre bin ömür katar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’an’da zekât verilecek yerler
    Said YÜKSEKDAĞ

    Peygamber Efendimiz'den (asm) dualar
    Genel

    Tek Parti dönemi formülüne AKP düzenlemesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.