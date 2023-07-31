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31 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Dışişleri Bakanlığı: Pakistan'da terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz

31 Temmuz 2023, Pazartesi 17:03
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş Pakistan'ın kuzeybatısında bugün düzenlenen bir siyasi miting sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı yaşandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

 

"Bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin terörizmle mücadelesine dost ve kardeş Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceği belirtildi.

 

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Pakistan'da siyasi parti kongresine bombalı saldırı: 40 kişi öldü

 

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıda, 40 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

 

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde, JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Kongrenin düzenlendiği alanın içerisinde gerçekleşen saldırıda, 40 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kongreye katılım 500'ün üzerindeydi

Yetkililer, kongreye 500'ün üzerinde kişinin katıldığının tahmin edildiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirtti.

Sağlık görevlileri de bazı yaralıların durumunun ağır olduğuna işaret etti.

Durumu ağır olan yaralıların Peşaver'deki hastanelere kaldırılmaları için patlamanın yaşandığı Bajaur'a helikopterler gönderildi.

Ölenler arasında JUI-F'nin bölgedeki üst düzey yöneticilerinin de bulunduğunu aktaran yetkililer, saldırıda ayrıca Geo News televizyonu kameramanının yaralandığını ve durumunun kritik olduğunu kaydetti.

JUI-F lideri Fazlur Rahman ise yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Başbakan Şahbaz Şerif'ten olayın soruşturulmasını istedi.

Başbakan Şerif saldırıyı kınadı

Bombalı saldırıyı kınayan Başbakan Şerif ise güvenlik güçlerine "teröristlerin" bulunması talimatını verdi.

İntihar saldırısı

Hayber Pahtunhva Emniyet Müdürü Aktar Hayat Gandapur, yaptığı açıklamada, elde edilen verilerin olayın bir intihar saldırısı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Gandapur, ön soruşturmanın, canlı bombanın JUI-F gönüllüleri tarafından sağlanan güvenliğe rağmen kongre alanının içerisine girdiğine ve burada kendisini patlattığına işaret ettiğini belirtti.

2023'ün ilk 6 ayında terör saldırıları yüzde 79 arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi öldü. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi ölmüştü.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu PakistanTalibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

AA

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