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9 KASIM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Dışişleri Bakanlığı: Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

09 Kasım 2024, Cumartesi 13:24
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Ketta şehrindeki tren istasyonuna düzenlenen terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı.

Bakanlık, Ketta şehrindeki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

 

Terör saldırısının "en güçlü şekilde" kınandığı belirtilen açıklamada, Pakistan halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin, Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

Pakistan'ın güneybatısında bulunan Belucistan eyaletinin Ketta şehrindeki tren istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 26 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

AA

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