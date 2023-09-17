Dışişleri Bakanlığı sitesinde skandal

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ SİTESİNDEKİ AB’YE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANINDA “KAMU ALIMLARI” DOSYASINA YER VERİLMEDİ.

Yolsuzluklar zinciri

Eser Karakaş: “AB’ye katılım eylem planında 32 dosya var. Dosyalar 4’ten 6’ya atlıyor. Atlanan 5. dosya KAMU ALIMLARI dosyası. Bu dosyada Türkiye’nin kamu alımlarındaki yolsuzluklar zincirini en aza indirmek için ne yapması gerektiği açık açık, madde madde yazıyor, bunların öğrenilmesini istemiyor birileri, bunu unutmuşlar kaldırmayı.”

Resmî belgede tahrifat

“Dışişlerinin gerçekleştirdiği bu çok can sıkıcı tahrifat maalesef haklı olduğumu ortaya koyuyor, çünkü AKP yönetimi bu dosyanın müzakereye açılmaması için herşeyi yapmaya hazır ve razı. Devlet resmî belgede tahrifat yapar mı, inanamıyorum doğrusu. Dışişleri sitesinde resmî belgede tahrifat yapan bir devletin zaten AB’de ne işi olabilir?

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Dışişleri sitesinde skandal

Dışişleri sitesinde resmî belgede tahrifatı açığa çıkaran yazar Eser Karakaş, “AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı 2021-2023”te müzakereye konu olan 32 dosyadan 5 numaranın atlandığına dikkat çekti. Karakaş, bunu, “Evet, iyi tahmin ettiniz, bu sehven (!!!!??) atlanan dosya KAMU ALIMLARI dosyası” cümleleriyle ifade etti.

Artı Gerçek yazarı Eser Karakaş, dünkü “Sevsinler sizin ‘yok hükmünüzü’” başlıklı yazısında Dışişleri sitesinde resmî belgede tahrifatı açığa çıkardı. “Dışişleri sitesinde resmî belgede tahrifat yapan bir devletin zaten AB’de ne işi olabilir? Sen resmî belgede tahrifat yap, sonra da “AB Parlamento Raporu yok hükmündedir” de” cümlelerini kulllanan Karakaş, şöyle devam etti: “Dışişleri Bakanlığımız Avrupa Parlamentosu’nun 2022 senesi için hazırladığı ve 13 Eylül 2023’de Parlamentoda kabul ettiği Türkiye Raporu’nun yok hükmünde olduğunu açıklamış: ‘Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP’nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek AB’nin geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır. Bu rapor, maalesef AP üyelerinin gündelik popülist siyasetin esiri olduklarını, hem AB’ye hem bölgemize yönelik doğru stratejik yaklaşım geliştirmekten ne kadar uzak kaldıklarını da göstermektedir.(...) Bendeniz ise bu yazıda Dışişleri Bakanlığımız nezdinde ‘yok hükmünde’ olan başka bir şeyden bahsedeceğim. Benim gündeme getirdiğim ve getirmeye devam edeceğim Dışişleri Bakanlığı için ‘yok hükmünde’ olan bu başka konu mu daha önemli yoksa Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporunun Hariciye tarafından ‘yok hükmünde’ sayılması mı daha önemli, siz okurların takdirine bırakıyorum.

5 numaralı madde

Eser Karakaş, şöyle devam etti: (...) Gelelim, Dışişlerinin bir süredir gerçekten yok hükmünde saydığı ama hiç değinmediği konuya. Yukarıda Dışişlerinin yaptığı açıklamadan bir alıntı yaptım, lütfen son cümleyi bir kez daha okuyalım: ‘…..AP’nin ilişkilerimizin belkemiği olan katılım müzakereleri yerine farklı arayışları gündeme getirmesini akıl dışı buluyoruz.’ Dışişlerinin Avrupa Parlamentosunun KATILIM MÜZAKERELERİ yerine başka konuları gündeme getirmesini AKIL DIŞI bulmasını da ben gerçekten en hafif deyimiyle hayretle karşılıyorum. Neden mi, anlatayım; mesela KAMU ALIMLARI müzakere dosyasını hemen açalım mı, hazır mısınız Dışişleri?

Siz okurlardan bir istirhamım var, Dışişleri Bakanlığı sitesine, oradan Dışişleri AB Başkanlığına girin; AB ile ilişkiler bölümünün altından Temel Belgelere, oradan da ‘AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı 2021-2023’ü açın. Belgenin daha hemen başında müzakereye konu olan 32 dosya var ve bu belgede(!!!) sıra şöyle:

SEHVEN Mİ ATLANDI?

1-Malların serbest dolaşımı 2-İşçilerin serbest dolaşımı 3-İş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi 4-Sermayenin serbest dolaşımı 6-Şirketler hukuku 7-…… Bu sıralamada ne dikkatinizi çekiyor? Sayı saymayı biliyorsak (?) müzakere dosyaları 4’den 6’ya atlıyor. Sizce bu “sehven???!!!!” atlanan 5. dosya hangi dosya? Sakın bütün büyük yolsuzlukların kaynağı olan KAMU ALIMLARI dosyası olmasın? Evet, iyi tahmin ettiniz, bu sehven (!!!!??) atlanan dosya KAMU ALIMLARI dosyası. Ama, biraz başka bir sorun daha var, bu kez gerçekten sehven “AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı 2016-2019” aynı sitede mevcut ve bu belgede KAMU ALIMLARI için Türkiye’nin bu yolsuzluklar zincirini en aza indirmek için ne yapması gerektiği açık açık, madde madde yazıyor, bunların öğrenilmesini istemiyor birileri, bunu unutmuşlar kaldırmayı.” Bu arada, konuyla ilgili belgeye “extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/uep/21_23_UEP_TR.pdf” internet adresinden bakılabilir.

Haber Merkezi