Dışişleri Bakanlığı: Sudan'daki gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki geçiş süreci uyarınca ikinci aşama görüşmelere geçilmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Sudan ordusu: Siyasetten çekilerek seçimle gelen otoriteye tabi olacağız Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti'nde 5 Aralık 2022 tarihinde imzalanan Çerçeve Anlaşması temelinde yürütülen geçiş süreci uyarınca bugün ikinci aşama görüşmelere başlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Sürecin, Sudan'daki tüm kesimleri kapsayan geniş bir zeminde ilerletilmesine önem atfedildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Sudan halkının yanında yer almayı sürdürecektir." denildi. AA

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