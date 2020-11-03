Dışişleri Bakanlığı: Viyana'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Viyana'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var! Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Viyana'da meydana gelen terör saldırısı sonucunda ölü ve yaralıların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi. Açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. On yıllardır terörün her türlüsüyle mücadele eden Türkiye bu zor zamanda Avusturya halkı ile dayanışma içindedir." ifadelerine yer verildi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda iki kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı. AA

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