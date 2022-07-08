"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Dışişleri Bakanlığı: Yemen'de ateşkese ilişkin teyitleri memnuniyetle karşılıyoruz

08 Temmuz 2022, Cuma 21:00
Dışişleri Bakanlığı, Yemenli taraflar arasında Ürdün'de gerçekleştirilen Askeri Koordinasyon Komitesi toplantısında, geçen Ramazan ayında BM öncülüğünde ilan edilen ateşkese ilişkin taahhüdün teyit edilmesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan Yemenli tarafların mutabık kalınan ateşkesi teyit etmeleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yemenli taraflar arasında Amman’da gerçekleştirilen Askeri Koordinasyon Komitesi toplantısında, geçtiğimiz Ramazan ayında BM öncülüğünde ilan edilmiş olan ateşkese ilişkin taahhüdün teyit edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çerçevede, ülke sathında bazı yolların açılmasını, Yemen’de yaşanmakta olan insani krizin giderilebilmesi yönünde önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de Yemenli taraflar arasında diyalog çabalarına desteğini ve Yemen halkıyla dayanışmasını sürdüreceğinin altı çizilen açıklamada, "Taraflar arasındaki bu diyaloğun, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına ve ihtilafın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler çerçevesinde, anayasal meşruiyet temelinde çözüme kavuşturulmasını sağlayacak bir siyasi sürece katkıda bulunmasını umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu. ​​​​​​​

AA

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya'dan Cilvegözü'nden Suriye'ye insani yardıma veto

    ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni yardım

    Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme tavsiyelerine dikkat

    Bakanlıktan "2022 Yılı Kurban Rehberi" paylaşımı

    Dışişleri Bakanlığı: Yemen'de ateşkese ilişkin teyitleri memnuniyetle karşılıyoruz

    Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Gözyaşları ve dualarla karşılandılar

    İsrail'le havacılıkta iş birliğine ilişkin Ulaştırma Bakanlığından açıklama

    Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 28. gününde

    İl il bayram namazı saatleri

    Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü

    Boğulma olaylarında doğru müdahale nasıl olmalı?

    Kurban Bayramında neler yapalım?

    Ankara'da bayram günü kuvvetli sağanak bekleniyor

    ''Ukrayna'da 3 hane halkından birinin gıda güvenliği yok''

    Kurban alışverişinde arife günü yoğunluğu

    Lavrov G20 toplantısını terk etti

    Uzmanlar kurban etlerinin 24 saat dinlendirilmesini öneriyor

    Erdoğan, Şinzo Abe için taziye mesajı yayımladı

    THY, haziranda 7 milyona yakın yolcu taşıdı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    DUYURU
    Genel

    Rusya'dan Cilvegözü'nden Suriye'ye insani yardıma veto
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Cenk ÇALIK

    Üstadın ibretli bayram hatıraları…
    M. Said ZEKİ

    Bayram güzellemeleri
    Genel

    Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenme tavsiyelerine dikkat
    Genel

    ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni yardım
    Ali FERŞADOĞLU

    Kurban ve hayvan hakları tartışmaları
    Ali HAKKOYMAZ

    “Tegafül Sineması”
    Mehmet ÇETİN

    İfadede sorumluluk sınırları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.