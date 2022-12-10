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Diyanet İşleri Başkanı 'Adalet'i Rusya'da savundu: En acil ihtiyaç 'Adalet'i ayakta tutmak

10 Aralık 2022, Cumartesi 00:08
Türkiye'de yaşanan adaletsizlik ve hukuksuzluklara karşı tepki göster(e)meyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rusya’da düzenlenen 18. Uluslararası Müslüman Forumu’nda "adalet en acil ihtiyaç" dedi.

EN ACİL İHTİYAÇ ADALETİ AYAKTA TUTMAKTIR

Türkiye, milletler arasında her geçen yıl hukukun üstünlüğü sıralamasında son sıralarda yer alırken, ülkemizde yargıya güvenenlerin oranı sürekli düşerken, hukuksuzluk ve adaletsizlikler yaşanırken sessizliğini koruyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bugün emperyalizmin etkin olduğu, güçlünün kendini haklı gördüğü bir dünyada en acil ihtiyaç, adaleti ayakta tutmaktır” diye konuştu.

GÜCÜ ELE GEÇİRENLER ADALETLİ DAVRANMIYOR

“Adalet güçlünün kendisini meşrulaştırma aracı değil, herkesin hakkının gözetilmesi için bir garantidir" diyen Erbaş şöyle konuştu: “Gücü ve imkânı ele geçirenler, diğer bireylere ve tabiata adil davranmadığı için sömürge ve emperyalizm hayatı esir almakta, gelecek nesillerin bile hakları ihlal edilmektedir. Yerel ve küresel ölçekte pek çok krizin yaşandığı bir çağda, esasında yaşanan en büyük problemin bir ahlâk ve adalet krizi, hukuk ve değer aşınması olduğunu düşünüyorum."

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Diyanet İşleri Başkanı 'Adalet'i Rusya'da savundu

Rusya’da düzenlenen ‘18. Uluslararası Müslüman Forumu’nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Güçlünün kendini haklı gördüğü bir dünyada en acil ihtiyaç, adaleti ayakta tutmaktır” dedi.

Rusya’da düzenlenen ‘18. Uluslararası Müslüman Forumu’nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bugün emperyalizmin etkin olduğu, güçlünün kendini haklı gördüğü bir dünyada en acil ihtiyaç, adaleti ayakta tutmaktır.” dedi. İslam’a göre adaletin hayatın her alanı için vazgeçilemez bir değer olduğuna işaret eden ve her zaman her yerde adaletin gerekli olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, “İnsanlığın düçar olduğu krizlerin en temel sebebi anlam, ahlak ve hukuk konusunda yaşanan savrulmadır” dedi. Özellikle son zamanlarda dünyada inanç, kültür, hukuk ve sosyoloji başta olmak üzere her açıdan küresel boyutta hızlı değişimler yaşandığını anlatan Başkan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bugün dünyamız, yoksulluk, terör eylemleri, ümitsizlik gibi devasa sorunların kuşatması altında tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. İnsanlığın düçar olduğu krizlerin en temel sebebi anlam, ahlak ve hukuk konusunda yaşanan savrulmadır. Hayatın manası ve gayesi kaybedilmiş, varlığı anlamlı, insanı ahlaklı kılan değerler hayatın dışına itilmiş, adalet ihmal edilmiştir. Küresel boyutta bir kimlik, şuur ve istikamet sorunu hayatı kuşatmıştır. Yeryüzü insanın hizmetine amade kılınmışken, insan eşyanın maalesef esiri olmuştur, dünyevileşmiştir aynı zamanda. Gücü ve imkanı ele geçirenler, diğer bireylere ve tabiata adil davranmadığı için sömürge ve emperyalizm hayatı esir almakta, gelecek nesillerin bile hakları ihlal edilmektedir. Dolayısıyla yerel ve küresel ölçekte pek çok krizin yaşandığı bir çağda, esasında yaşanan en büyük problemin bir ahlak ve adalet krizi, hukuk ve değer aşınması olduğunu düşünüyorum.”

Adalet, bir garantidir 

Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’e göre adaletin ölçüsü ve dayanağının hakkaniyet olduğunu dile getirerek, “Hidayete hak sayesinde ulaşılabileceği gibi adalet de hakka uymakla sağlanır. Çünkü adalet güçlünün kendisini meşrulaştırma aracı değil, herkesin hakkının gözetilmesi için bir garantidir.” ifadelerini kullandı. Bireysel olarak her insanın kendisine, çevresine ve tabiata karşı adaletle davranmak mecburiyeti bulunduğunu belirten Başkan Erbaş, aynı şekilde kurumlar, kuruluşlar, devletler ve küresel oluşumların da adalete riayet etmek zorunda olduklarını vurguladı. Başkan Erbaş, ayrıca, adalet kaybolduğunda, insanlığın huzur ve güvene dair her şeyini kaybedeceğini söyledi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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