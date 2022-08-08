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8 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kerbela mesajları

08 Ağustos 2022, Pazartesi 11:00
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, adaletsizliğe karşı onurlu mücadelenin sembolü olan Kerbela olayının tarifi imkansız eleminin muharrem ayında yeniden yaşandığını bildirdi.

Risale-i Nur'dan: Kerbelâ’nın kader ve hikmet ciheti

 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, muharrem ayı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Muharrem ayının, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed -Aleyhissalatu Vesselam- tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirildiğini belirten Erbaş, hicri takvimin başlangıcı olması açısından da bu ayın, "Müslümanların bir muştu serinliğinde yeni başlangıçlara doğru hicret yürüyüşünü hatırlattığını" kaydetti.

Muharrem ayının 10'uncu gününün de Aşure Günü olarak idrak edildiğini hatırlatan Erbaş, bu ayın aynı zamanda ehlibeytten Hz.Hüseyin ve arkadaşlarının Radıyallahu Anhum ecmain Kerbela'daki şehadetinin acısını ve hüznünü taşıdığını ifade etti.

Erbaş, şöyle devam etti:

"Muharrem ayı, acı dolu zamanlardan yüreğimize hüzünle akıp geldiğinde, o tarifi imkansız elemi adeta yeniden yaşarız. Müslümanların yüreğini derinden yaralayan bu elim vaka, yüzyıllar boyu, hangi coğrafyadan, hangi ırktan, hangi mezhepten ve hangi kültürden olursa olsun tüm Müslümanlar için aynı acının ve hüznün ortak ifadesi olmuştur.

Elbette, Kerbela hadisesinin, tarihte yaşanmış bir acı olayın ötesinde çağları aşan mesajları vardır. Bu açıdan Kerbela, adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin, haksızlık karşısında kıyama duruşun ve hakkaniyetten vazgeçmeyişin bir sembolüdür. Her türlü zulme karşı hak-hakikat adına asil bir yürüyüşün, vefanın ve sözüne sadık kalmanın simgesidir."

"Müslümanların coğrafyası hüzün diyarlarına çevrildi"

Kerbela'da şehit edilen, adaletin, cesaretin, yiğitliğin ve yüksek ahlakın timsali Hz. Hüseyin Radıyallahu Anh ve yakınlarının zulüm karşısında gösterdiği onurlu mücadele ile hak yolunda yürüyenlerin gönüllerinde yer ettiğini belirten Erbaş, onları şehit edenlerin ise insanlık tarihinin karanlık sayfalarında sonsuza dek mahkum edildiğini kaydetti.

"Bugün İslam dünyası bir hüzün mevsimindedir" ifadelerini kullanan Erbaş,İslam dünyasının maruz kaldığı savaşlar, işgaller, yoksulluk ve yalnızlık gibi sıkıntıların Müslümanların coğrafyasını adeta hüzün diyarlarına çevirdiğini belirtti.

Nice canların İslam coğrafyasında fitne, tefrika ve terör ateşinde yanmaya devam ettiğini ifade eden Erbaş, "Bu zor süreçte Müslümanlar hep birlikte Allah’ın ipine, Kur’an’a ve sünnete sımsıkı sarılarak, 'Müminler ancak kardeştirler.' (Hucurat, 49/10.) ayetinin mesajını hayata hakim kılmak zorundadır. Kerbela gibi tarihte vuku bulmuş acı olayları doğru okuyup feraset ve aklıselim ile hareket ederek bugün yaşanan fitneleri bertaraf etmek zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, başta Hz. Hüseyin Radıyallahu Anh olmak üzere bütün Kerbela şehitleri ile din, iman, mukaddesat uğruna, hak ve hakikat yolunda canlarını feda edenleri rahmetle andı, muharrem ayının fitne, karmaşa ve kavgaların son bulmasına, barış ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını diledi.

AA

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