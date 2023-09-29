Diyanet İşleri Başkanına ağır suçlama

AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabı üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında yaptığı açıklamalar mahkemeye taşındı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erbaş’ın bazı terör örgütleri ve yolsuzluk, usülsüzlerle adı geçen kişileri göreve getirdiği ve tuttuğunu iddia eden Külünk’ün, savcılığa verdiği ifadede çok sayıda belge de sunduğu belirtilirken, iktidarın da konudan rahatsız olduğu söyleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Külünk’ün suçlamalarına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Diyanet’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Diyanet İşleri Başkanlığı ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.”

Yalova - Recep Bozdağ