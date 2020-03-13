Diyanet'ten 'cuma namazı' açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir." açıklaması yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanların, mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabileceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, henüz tedavisi bulunmayan yeni tip koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildiği hatırlatıldı.

Cuma namazının, cemaatle kılınan ve şartlarını taşıyan her mükellefin yerine getirmesi gereken farz bir namaz olduğuna işaret edilen açıklamada, cana, mala yönelik tehlikeler ve hastalık gibi çeşitli mazeretlerin, cuma namazına gitmemeyi mübah hale getirdiğinin bilindiği belirtildi.

Açıklamada, cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edenlerin cuma namazı kılmakla yükümlü olmadığının kaynaklarda da açıkça ifade edildiği vurgulandı.

İslam'ın hayatın korunmasına yönelik aldığı önlem olarak bulaşıcı hastalık durumunun da cuma namazıyla ilgili mazeret şeklinde değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar, mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilir. Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların, cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekanlara gitmeleri caiz değildir. Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir. Bu kişiler, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılmalıdır."