Diyanette de ek ders ücreti ödenecek

Diyanet İşleri Başkanlığında yeni tip koronavirüs tedbirleri dolayısıyla ara verilen eğitimlerde görevli personelin de ek ders ücretinden yararlandırılması kararlaştırıldı.

Resmî Gazete’de yer alan kararla, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’a geçici madde eklendi. Eklenen geçici maddede şunlar belirtildi: “Geçici Madde 1-7’nci maddenin ikinci fıkrasının bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, Kovid-19 salgını nedeniyle kurslara ara verilen günlerde üzerilerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretlerinden yararlandırılır.” AA

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