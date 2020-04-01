Diyanette zekât fetvası

Din İşleri Yüksek Kurulu, zekâtların, bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılmasının caiz olduğunu bildirdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilan edilen dayanışma kampanyalarına zekatla katkıda bulunma konusunda vatandaşlardan gelen sorular üzerine değerlendirme yapıldığı belirtildi. Zekatın, İslâm dininin en önemli sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumlarından birisi olduğuna değinilen açıklamada, küresel salgından dolayı evde kalma zarureti sebebiyle pek çok kişinin işini sürdürme imkânı bulamadığı ve zekât alabilecek konuma geldiği hatırlatıldı. Açıklamada zekat şartlarını taşıyan Müslümanların yılda bir kez yerine getirmekle yükümlü oldukları ve bu durumun birtakım şartlara bağlı olduğuna değinildi. Ankara - Adnan Solmaz

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