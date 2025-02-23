Diyarbakır Anneleri 2000 gündür evlat nöbetinde: "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak"

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 2 bininci gününe girdi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileler eylemlerinin 2 bininci günü nedeniyle üzerinde "2000 gündür nöbetteyiz" ve "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" yazılı döviz ve pankart taşıdı.

Sık sık terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler, bugüne kadar 60 evladın ailelerine kavuşmasını temsilen gökyüzüne balon bıraktı.

Evlat nöbeti sayesinde oğluna kavuşan anne Ayşegül Biçer, aileler adına basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin mücadelesinin zaferle sonuçlanacağını belirtti.

Biçer, "380 aile ile devam eden evlat nöbetimiz büyük bir başarıya ulaştı. Evlat nöbeti sayesinde 60 aile çocuğuna kavuştu. Her zorluğa rağmen mücadelemizi 2 bininci güne taşıdık. 2 bin gün değil, 2 bin yıl da geçse bu nöbet tek bir evladımız dağda kalmayana kadar sürecek." dedi.

Annelerden Sariye Tokay ise mücadelelerine kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

Anne ve babalar olarak 2 bin gündür büyük bir mücadele içerisinde olduklarını dile getiren Tokay, "Çocuklarımızı özgür bıraksınlar, yeter artık." ifadesini kullandı.