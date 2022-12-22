Diyarbakır Annelerinin arasına bir aile daha dahil oldu

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha dahil oldu.

Bir aile daha Diyarbakır Annelerinin oturma eylemine katıldı Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1207'nci gününde sürüyor. Erzurum'da, 8 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Ömer Sait için gelen baba Abdullah Yılmaz da oturma eylemine katıldı. Baba Yılmaz, gazetecilere, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, bir an önce evladına kavuşmak istediğini söyledi. Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Yılmaz, "Oğlum lise 3. sınıfa gidiyordu, çok başarılı bir öğrenciydi. Okulda birinciydi. Öğretmenleri 'Ömer Sait gibi örnek bir öğrencimiz yok, onu seviyoruz.' diyorlardı. Oğlumun eve dönmesini istiyorum. Onun yeri evidir, annesinin yanıdır." ifadelerini kullandı. AA

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