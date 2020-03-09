Diyarbakır’da 13. kavuşma

Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu evlâdına kavuştu.

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu teröristler, örgütleri PKK’dan kaçıp teslim olmaya devam ediyor. Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması sonucu önceki gün teslim olan Tekoşin Açar (27), Diyarbakır’da evlât nöbeti tutan annesiyle buluşturuldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na gelen anne Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin’e sarıldı, gözyaşı döktü. Haşim Açar ve Tekoşin Açar’ın da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evlâdına kavuşanların sayısı 13’e yükseldi. AA

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