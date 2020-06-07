Diyarbakır’da son 6 günde 200 yeni vak’a

200 kişi hastaneden tedavi altına alınırken, 350 kişinin de evlerinde karantina altında olduğu belirtildi.

‘Normalleşme’ etkisi ile artış başladı Şehrin bazı noktalarında da maske takma zorunluluğu getirildi. Fakat birçok bölgede vatandaşların hem maske takmayıp hem de sosyal mesafeye dikkat etmediği gözlemlendi. Bu arada Bağlar ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 sokak karantinaya alındı. İlçe Umumî Hıfzıssıhha Kurulu, 5 Nisan Mahallesi ve Şeyh Şamil Mahallelerinde bazı vatandaşlarda koronavirüs tesbit edilmesinin ardından 3 sokağın karantinaya alınmasına karar verdi. İlçedeki 3 sokak, polis ve zabıta ekipleri tarafından giriş çıkışlara kapatıldı.

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