Diyarbakırlı depremzedeler çamur altında

Depremden etkilenen kentlerden Diyarbakır’da hava koşulları sertleşti. Çadırlardaki ısınma ve temel ihtiyaçların yetersizliğinin yanı sıra çamur da büyük bir problem oluşturmaya başladı.

Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır’da depremzedeler geceleri çadırlarda, spor komplekslerinde, kültür sanat merkezlerinde, araçlarda ve kafelerde geçirmeye devam ediyor. Hava koşullarının sertleştiği kentte çadırlardaki ısınma ve temel ihtiyaçların yetersizliğinin yanı sıra çamur da büyük bir problem yaratmaya başladı. Depremzedeler bir an önce sorunlara çözüm üretilmesini talep ediyor. Haber Merkezi

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