Diyarbakırlılardan Erdoğan’a “çocuk” tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın PKK’lıların çok çocuk sahibi olduğuna ilişkin sözleri Pazar günü ziyaret edeceği Diyarbakır’da rahatsızlık meydana getirdi. AKP’liler ise Erdoğan’ın Kürtleri kastettiği iddialarını reddediyor.

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“Dokuz çocuk babasıyım. 45 yıl devlete vergi verdim. Son 20 yıldır AK Parti’ye oy veriyorum. Şimdi ben PKK’lı mıyım, terörist miyim, neyim? Ben de anlamadım. Bu söz, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na, hele hele Tayyip Erdoğan’a hiç yakışmadı. Bu sözler Diyarbakır’da yıllardır esnaflık yapan S.B.’ye ait. S.B., Pazar günü Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapacağı toplu açılış törenine gitmek için hazırlık yapıyordu. Ancak Erdoğan’ın AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’nin rozetini taktıktan sonra söylediği, “Çocuk çok önemli. PKK’nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var” sözleri onu derinden yaraladı ve fikrini değiştirdi. S.B., Pazar günkü törene gitmeyeceğini ve AKP’ye artık oy vermeyeceğini söylüyor. “Peki, ne olursa fikriniz değişir, yeniden Erdoğan’a oy verirsiniz?” sorusuna ise “Bu sözden sonra asla bir daha oy vermem” cevabını veriyor.

Utanç duydum

DW Türkçe’nin haberine göre Eski AKP’li olan CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, Erdoğan’ın tüm Kürtleri PKK’lı olmakla suçladığını ifade ederek Erdoğan’ın bu sözlerden sonra Diyarbakır’a gelmemesi gerektiğini savundu ve “Yani bir de hangi yüzle geliyorsun Diyarbakır’a? Çünkü bu bir suçlamadır. Herkes biliyor ki PKK’lıların çocukları yok. 10-15 tane çocuğu nerede yapıp getiriyor. Bu Kürtlere yönelik bir cümledir. Bu parti bu coğrafyada bitmeye mahkûm bir partidir” diyor. DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen de “Bu ülke adına, bu topraklar adına, bu coğrafya adına utanç duydum” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın sözlerini Kürtlere ve Kürt nüfusuna dayalı bir korkunun tezahürü olarak okumak gerektiğini kaydeden Ülsen, “90’lı yıllarda bunu gizliden yapıyorlardı. Devlet aklının Kürt nüfusuna ilişkin planlarını MGK bildirileri açığa çıktığında öğreniyorduk. Artık bunu açıktan söyleme cüretini gösterebiliyorlar” diyor.

Haber Merkezi