Doç. Dr. Tuna Altınel’e tahliye

“Örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanan ve 81 gündür tutuklu bulunan Barış Akademisyeni Tuna Altınel’in duruşması Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, Doç. Dr. Tuna Altınel’in tahliyesine karar verdi. Kimlik tespiti ile başlayan duruşma Tuna Altınel’in beyanı ile devam etti. Altınel iddianameye atıf yaparak, suçlamalara konu olan dernek hakkında bilgi verdi. Cumhuriyet’in haberine göre Altınel, “Bugün Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden demokrasi dostları burada. Bakışlarını sırtımda hissediyorum, bu yüzden sırtım pek. Terör örgütü üyeliğiyle suçlanmaktayım. Bu sonuca varmak için iddianame adlı metnin yazarı iki somut olguya dayanmaktadır; Bunlardan biri adı geçen derneğe üyeliğim, ikincisi de sözü geçen etkinlik. Bu iki olguya ayrı ayrı değinmek isterim. Hakkımdaki bu davaya kaynak olan istihbarat yazısında üyesi olduğum AKLRA’nın ‘PKK/KCK terör örgütünün bir uzantısı’ olduğu iddia edilmektedir. Suç türümün örgüt üyeliği olduğunun ispatlanmaya çalışıldığı son paragrafta ise derneğin ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü ile birlikte faaliyet yürüttüğü değerlendirilmektedir” diye konuştu.