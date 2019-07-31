"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Doç. Dr. Tuna Altınel’e tahliye

31 Temmuz 2019, Çarşamba 17:00
“Örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanan ve 81 gündür tutuklu bulunan Barış Akademisyeni Tuna Altınel’in duruşması Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, Doç. Dr. Tuna Altınel’in tahliyesine karar verdi. Kimlik tespiti ile başlayan duruşma Tuna Altınel’in beyanı ile devam etti. Altınel iddianameye atıf yaparak, suçlamalara konu olan dernek hakkında bilgi verdi. Cumhuriyet’in haberine göre Altınel, “Bugün Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden demokrasi dostları burada. Bakışlarını sırtımda hissediyorum, bu yüzden sırtım pek. Terör örgütü üyeliğiyle suçlanmaktayım. Bu sonuca varmak için iddianame adlı metnin yazarı iki somut olguya dayanmaktadır; Bunlardan biri adı geçen derneğe üyeliğim, ikincisi de sözü geçen etkinlik. Bu iki olguya ayrı ayrı değinmek isterim. Hakkımdaki bu davaya kaynak olan istihbarat yazısında üyesi olduğum AKLRA’nın ‘PKK/KCK terör örgütünün bir uzantısı’ olduğu iddia edilmektedir. Suç türümün örgüt üyeliği olduğunun ispatlanmaya çalışıldığı son paragrafta ise derneğin ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü ile birlikte faaliyet yürüttüğü değerlendirilmektedir” diye konuştu.

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan'da ölü sayısı 6'ya yükseldi

    Yılın futbolcusu ve teknik direktörü adayları belli oldu

    Kutsal topraklarda Hac mevsimi coşkusu...

    Fenerbahçe, Real Madrid'e de yenilerek Audi Kupası'nı 4. tamamladı

    Bakan mevsimlik işçileri ziyaret etsin

    Öztrak'tan CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin açıklama

    "Ülkeyi sıkıntıya sokalım düşüncesinde değiliz"

    Erdoğan, sivil plâkalı araçla Bahçeli’nin evine gitti

    Doç. Dr. Tuna Altınel’e tahliye

    Devlet, eleştiriye tahammül etmeli

    Güleçyüz’e takipsizlik

    Burası eş, dost, akraba yeri değil

    Rusya'dan ABD'ye uyarı

    ABD 'İsrail'deki seçimler öncesi konferans düzenleyecek' iddiası

    Denizde mahsur kalan 15 Etiyopyalı göçmen öldü

    Esed rejimi İdlib'i vurdu: 2 çocuk öldü

    Zarif: AB sözlerini yerine getirmezse üçüncü adımı atacağız

    İdlib'de 3 ayda 781 sivil öldü

    Göç İdaresi Genel Müdüründen 'sınır dışı' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâkim misiniz, savcı mı?!!
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberimiz (asm) kaza namazı kılmış mıdır?
    Genel

    Torba’dan AKP de rahatsız
    Mustafa ORAL

    Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez
    Genel

    Bitlis’ten, Berlin’e
    Genel

    Kişiye endeksli sistem yanlıştır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Osmanlıda kız okulları
    Cevher İLHAN

    “Güvenli bölge” gizli pazarlığı…
    Risale-i Nur'dan

    Mü’min, bütün kâinata kardeşlik nazarıyla bakar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.