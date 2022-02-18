Doğal gaz tüketim desteğine ilişkin Bakan Yanık'tan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen doğal gaz tüketim desteğine başvuruların bugün başladığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, doğal gaz tüketim desteğine başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Bakan Yanık, destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, sistem üzerinden Bakanlık tarafından sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabileceğini kaydetti.

Ödemelerin mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz doğal gaz tüketim desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450-1150 lira arasında değişecek." bilgisini verdi.

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi olma şartıyla doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak."

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara yüzde 5 ek ödeme

Açıklamasında, sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını anlatan Bakan Yanık, bunun için vatandaşların başvurusu sırasında hastalığına dair raporu sisteme işlemesi gerektiğini, hastaların yaşadığı hanelere, belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapılacağını vurguladı.

Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığın sağlanacağını da kaydeden Yanık, elektronik ortamda alınacak başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca detaylı inceleceğini belirtti.

Yanık açıklamasında, "Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlarımız destekten yararlanmaya hak kazanacak." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz Tüketim Desteği'nehttps://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek.