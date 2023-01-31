Doğalgaz fiyatını indirin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ağır kış şartlarının geldiğini söyleyerek doğalgaz fiyatlarına dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iktidara doğal gaz fiyatlarında indirim çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, “Şubat kapıda, ülkemiz ağır kış koşullarına giriyor. İkaz ettim. Sanayide yetersiz bir indirim yapıp, hanelerin doğal gaz fiyatlarını değiştirmediniz. Doğal gaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın. Evlerde kullanılan doğal gazın birim fiyatını hemen indirin” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Recep Gören

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