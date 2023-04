Doğruyu söyle, şeffaf ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri’de konuştu. Babacan; “Diyorum ki gençlere, bir dakikada sekiz maddede özetleyeyim güven nasıl kazanılır.

Bir, konuşunca doğruyu söyleyeceksin. Yüzde 200 olan enflasyonu yüzde 80 diye açıklamayacaksın. İki, söz verince tutacaksın. Üç, emanete hıyanet etmeyeceksin. Dört, devlet yönetiyorsan her daim adaletle hareket edeceksin. Beş, ehliyetli, liyakatli kadrolarla çalışacaksın. Dürüst ve ehil insanlarla çalışacaksın, kadroyu öyle kuracaksın. Altı, istişareyi asla elden bırakmayacaksın. Bin biliyorsan bir bilene soracaksın. Yedi, şeffaf olacaksın, açık olacaksın, on yerden gizli saklı maaş almayacaksın, Merkez Bankası’nın arka kapısından 250 milyar doları boşaltmayacaksın. Şeffaf olacaksın, üç yıldır soruyoruz cevap veremiyorlar. Ve sekiz, her zaman hesap vermeye hazır olacaksın” dedi.

Kayseri - Anka