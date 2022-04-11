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11 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Doğu Türkistan’da bir aile dramı daha

11 Nisan 2022, Pazartesi 21:15
Oğlunun vefat ettiğini 5 yıl sonra öğrenen Doğu Türkistanlı Abdurrahim Paraç, “4 yaşında ayrıldığım oğlumun 2017’de vefat ettiğini öğrendim. Bu durum bütün insanlık için büyük bir utanç değil mi” dedi.

Doğu Türkistan’daki baskı ortamının sebep olduğu bir aile dramı: En son 4 yaşındayken gördüğü oğlunun öldüğünü, 5 yıl sonra öğrenebildi. Oğlu Seyfullah henüz 4 yaşındayken Doğu Türkistan’dan çıkmak zorunda kaldı. Çocuk 2017’de vefat etti. Babası Abdurrahim Paraç, oğlunun vefat ettiğini 5 yıl sonra öğrendi. Yıllar sonra babasıyla zor şartlarda telefonla konuştuğunu kaydeden Paraç, “Hükümet, çocuklarımı ‘yetim’ adı altında ülkenin farklı şehirlerindeki okullara göndermiş” dedi. 4 yaşında ayrılmak zorunda kaldığı küçük çocuğu Seyfullah’ın vefat ettiğini de bu telefon görüşmesinde öğrenen Paraç, “Oğlumu en son 2013 yılında görmüştüm. O yıl Doğu Türkistan’dan çıkmak zorunda kaldım. 4 yaşında ayrıldığım oğlumun 2017’de vefat ettiğini öğrendim. Bu durum bütün insanlık için büyük bir utanç değil mi” şeklinde konuştu.

Eşinden de haber alamıyor

Çin yasalarına göre 3’ten fazla çocuk yapmanın yasak olduğunu ve ilk çocuktan sonra ikinci çocuğunu dünyaya getirmek isteyenlerin 3 yıl beklemesi gerektiğini söyleyen Paraç, ailesiyle birlikte yıllar içinde Doğu Türkistan’daki şehirlere göç ettiğini ve 5 çocuk dünyaya getirdiklerini ifade etti. Independent’deki habere göre dünyaya gelen son 2 çocuğunu babasının ve kayınpederinin nüfusuna kaydettirmek zorunda kaldıklarını aktaran Paraç, “Bu nedenle eşinin ailesinin nüfusuna kaydettirmek zorunda kaldığım çocuğumun akıbetini araştıramadım” ifadelerini kullandı. Paraç, eşinin de 2015’te tutuklandığını ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ifade ederek ondan da bir haber alamadığını belirtti.

AİLESİNİN NEREDE TUTULDUĞUNU ÖĞRENEMEDİ

Doğu Türkistan’daki baskıdan 2013 yılında kaçmak zorunda kalan Abdurrahim Paraç, en son 4 yaşındayken gördüğü oğlunun öldüğünü 5 yıl sonra öğrenebildi.  Paraç, annesi ve babası ile birlikte kardeşlerinin nerede olduğunu  bilmediğini, eşinin de 2015’te tutuklandığını ve 7 yıl hapis cezası aldığnı söyledi.

Haber Merkezi

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