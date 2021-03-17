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17 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Doğu Türkistanlı kadınlar çocukları için yürüyor

17 Mart 2021, Çarşamba
Doğu Türkistanlı kadınlar, 2016’dan beri haber alamadıkları Çin’deki çocukları ve yakınları için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Doğu Türkistanlı kadınlar, 2016’dan beri haber alamadıkları Çin’deki çocukları ve yakınları için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı. Doğu Türkistanlı kadınların 8 Mart’ta İstanbul’dan başlattığı yürüyüş ‘izinsiz olduğu’ gerekçesiyle 10 Mart’ta polis tarafından engellendi. gazeteduvar’ın haberine göre, bunun üzerine Uygur kadınlar yürüyüşlerine başka bir bölgeden devam etti. Her gün yaklaşık 7 saat yürüyen kadınlar 7. günde Kocaeli’ye ulaştı. Yürüyüşü organize eden Enver Vatansever, yürüyüş süresince bazı günler geçtikleri yerleşim bölgelerinde insanların kendilerini misafir ettiğini, bazı günler ise otelde kalarak yollarına devam ettiklerini söyledi.

ÇOCUKLARIMDAN 5 SENEDİR HABER ALAMIYORUM

Üç çocuğundan 2016’dan bu yana haber alamadığını söyleyen Amine Muhammed Emin, hem kendi çocukları hem de yakınlarının haber alamadığı bütün Uygurlar için bu yürüyüşü yaptıklarını söyledi. Emin, “Çocuklarım nerede, nasıl yaşıyorlar, hiçbir şey bilmiyorum. 5 seneden beri çocuklarım hakkında hiçbir bilgim yok” diye konuştu. “Sesimizi bütün dünyaya duyurmak için bu yoldayız” diyen Emin şöyle devam etti: “Doğu Türkistan’da yaşarken beşinci çocuğuma hamile kalmıştım, orada çocuk sayısı konusunda sınırlamalar var, bu nedenle 2016 yılında Türkiye’ye gelmek zorunda kaldık. Orada pasaport için başvurduğumuzda eşime, bana ve bir çocuğuma pasaport verdiler, diğer 3 çocuğuma vermediler. Eşim, bizi Türkiye’ye yerleştirdikten sonra diğer çocuklarımıza pasaport çıkartabilmek için yeniden Doğu Türkistan’a döndüğünde, kendisini Türkiye’ye gittiği için tutukladılar. Çin, başka ülkeye giden Uygurları suçlu, terörist ilan ediyor. Ben anneyim, çocuklarımla görüşmek en tabiî hakkım ve bunun için her şeyi yaparım.”

Ey Dünya liderleri!

Yürüyüşte bulunan Uygur kadınlardan Sudinnisa Abduletif, Hac ibadeti için eşiyle birlikte S. Arabistan’a gittiklerini, eşinin orada tutuklanarak Çin’e gönderildiğini kendisinin ise sonradan Türkiye’ye sığındığını söyledi. Hacca giderken geride bıraktıkları çocuklarından haber alamadıklarını anlatan Abduletif, hem eşinden hem de çocuklarından haber alabilmek için mücadele ettiğini vurguladı. Yürüyüşe katılan Meryem Abdulhamit ise sosyal medyada paylaştığı videoda şunları söyledi: “Yakup Peygamber, çocuklarından haber alamadığında görme yetisini kaybetmiş. Ben peygamber değilim, ben anneyim, ben insanım, nasıl dayanacağım? Kendimi köprüden atmak istiyorum, dayanamıyorum ne yapayım? Çocuklarımdan başka bir şey istemiyorum. Ey dünya liderleri, ey vicdanlı insanlar ne olur artık bizim sesimizi duyun, biz dayanamıyoruz!”

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI 25 MART’TA TÜRKİYE’YE GELİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin, 25 Mart’ta Türkiye’ye geleceğini duyurarak görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri, bölgesel meseleleri ve Covid-19’la mücadele gibi gündemdeki konuları ele alacaklarını söyledi. Görüşmede Uygurların dile getirdiği sorunların da gündeme gelmesi bekleniyor.

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