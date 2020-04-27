Doktora saldırıya sert tepki

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedavi gören Covid-19’lu bir hastanın ölmesinin ardından yakınları Dr. Esra Ersöz Genç’e saldırdı.

Sağlık çalışanına yönelik saldırıya tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği (TTB) yaptığı yazılı açıklamada, “Bu akıl tutulması, bencillik, nereden alındığı bilinmeyen özgüven ve cezasızlıktan alınan cesaret gerekli yaptırımlara uğramaz, en etkili ağızlardan tutum alınmaz ise bu ülkede hekimlik yapılamaz, sağlık hizmeti sunulamaz demektir” dedi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, sağlıkta şiddetin salgın ortamında sağlıkçılara “jest olarak” yasa çıkarmakla engellenemeyeceğini belirten tabipler açıklamasında, “Kararlı, samimi ve net bir siyasi tutum alınmalı, ülkeyi ve sağlık ortamını yönetenler bu konuyu taktik olarak değil gerçek ve yaşamsal bir sorun olarak görüp adım atmalıdır. Bizler süslü ceza cezaları değil caydırıcılığı olan bir işleyiş ve hukuki süreç bekliyoruz. Bu tür saldırganların örnek alınamayacağı, yapanların pişman olacağı tutumlar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.