Doktorlar ‘çocuk’tan kaçıyor

Eylül 2023 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yerleştirmesinde en az çocuk sağlığı ve hastalıkları tercih edildi.

1359 kontenjanın 840’ı boş kaldı. 16 tıp fakültesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları için ayrılan kontenjanınsa tamamı boş kaldı. Öte yandan ‘doktorlar iyi eğitim alamayacaklarını bildikleri için’ şehir hastanelerini tercih etmekten kaçındı. Ankara Tabip Odası söz konusu sınavla ilgili bir rapor hazırladı. Uzman hekim yetiştirmek üzere açılan toplam 12 bin 128 kontenjanın sadece 9 bin 652’si tercih edildi. Sair 2 bin 476’sına yerleşen olmadı. Raporu hazırlayan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Asuman Doğan: “Kliniklerde çok fazla hasta görüyorlar. Nöbetleri ve rotasyonları çok ağır. Sağlıkta şiddetin en çok yaşandığı yerlerden biri” dedi.

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