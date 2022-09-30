Doktorlar göçüyor

Özlük haklarının iyileştirilmemesi, yoğun muayene maratonunun sürdürülmesi, ücretlerinde iyileştirme yapılmaması ve iktidarın “giderlerse gitsinler” çıkışıyla başlayan hekim göçü giderek artıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre eylül ayında 255 hekim, yurtdışında çalışma vizesi sayılan ‘İyi Hal Belgesi’ aldı. 2022’nin dokuz aylık sürecinde bu belgeyi alarak yurtdışına gitmeye hazırlanan hekim sayısı 2 bine yaklaştı ve 1938 oldu. 2022 yılında ‘İyi Hal Belgesi‘ alanların bin 14’ü uzman hekim, 924’ü ise pratisyen hekimlerden oluştu.

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