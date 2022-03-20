Doktorlar: Yeni düzenleme yetersiz

Türkiye’de başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı haftasında iki ya da üç gün grev yaptı.

Sağlıkta şiddet, ücretlerin yetersizliği ve malpraktisin (tıbbi yanlış uygulama) getirdiği yüksek tazminat yükü en sık dile getirilen şikayetlerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konularda adım atılacağını duyururken hafta içi iki düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Ancak TTB ve sendikalara göre bu düzenlemeler yeterli değil. DW’deki habere göre TTB Genel Sekreteri Prof. Vedat Bulut “sağlıkta şiddeti artıran” beş dakika muayene süresi gibi uygulamaların ortadan kaldırılmamasını eleştirdi. Tabip-Sen Başkanı Dr. Ahmet Erçek ise şiddet düzenlemesini, “olumlu ama yetersiz” bulduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu bir diğer düzenleme ise ücretlerle ilgiliydi. Erdoğan sağlık çalışanlarının sabit ek ödemelerinin merkezi bütçeye alınacağını, döner sermaye ödemelerinde de artış yapılacağını söylemişti. Ancak bu konuda henüz bir adım atılmış değil. Dr. Doğramacı artışın sadece yan ödemelerle sınırlı kalmamasını, temel ücretlerde de artış yapılmasını talep etti. Haber Merkezi

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