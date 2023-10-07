Doktorların darbedilmesine tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi’nde, 3 doktorun bir hasta ve yakınlarınca darbedilmesine tepki gösterdi.

Bakan Koca, “Yargıya inancımız tam” dedi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medeni insan davranışından yoksun bir şahsın hekime saygı göstermekten uzak davranışının, 3 kişinin dahil olduğu bir şiddet olayına dönüştüğünü belirtti.

Koca, paylaşımında, “Üç hekim arkadaşımız darp edildi. Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Savcılık, bu 3 kişinin tutuklu yargılanmalarına karar vermiştir. İki kişi tutuklanmış olup bir kişi firaridir. Böylesi kişilerin, toplum önünde sertçe kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil, kanunun vereceği cevap olacaktır. Yargıya inancımız tam” ifadesini kullandı.

Böyle haberlerle uyanmak

Öte yandan saldırıya başta sağlık çalışanları olmak üzere çok sayıda kişi sosyal medya hesaplarında da tepki gösterildi. Prof. Dr. Şaban Şimşek, facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Sabah sabah böyle bir haberle uyanmak ve bu mesleğe tam 50 yılını vermiş bir meslek büyükleri olarak bir şey yapamamak!” diyerek saldırıyı kınadı.

İstanbul - Seyhan Şentürk