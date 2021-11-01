Doktorların gözü dışarıda

Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli asistan doktor Rümeysa Şen’in hastanedeki 36 saat süren nöbet sonrasında, evine giderken geçirdiği trafik kazasında vefat, Türkiye’de doktorların sık sık gündeme getirdiği ancak yeterince seslerini duyuramadıkları sorunları bir kez daha su yüzüne çıkarttı.

Pek çok doktor ülkeden ayrılmanın yollarını ararken, bu durum “doktor göçü” nedeniyle Türkiye’nin ilerleyen yıllarda ciddi sorun yaşayabileceği endişesini de beraberinde getiriyor. T24’ün haberine göre, asistanlık sürecinde karşılaştıkları mobbingler, hasta ve hasta yakınları tarafından uğradıkları saldırılar, gün boyunca 100’den fazla hasta kabulü, ücretlerinin iyileştirilmemesi, rutin hale gelen uzun nöbet saatleri sebebiyle sosyal hayatlarının yok denecek kadar aza inmesi gibi, çalışma koşullarının her geçen gün biraz daha ağırlaşmasıyla çok sayıda hekim, meslek hayatlarını Türkiye dışında sürdürmek için çaba sarf ediyor. Pek çok tıp fakültesi öğrencisi de mezun olmadan yurtdışında çalışmanın yollarını arıyor.

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.