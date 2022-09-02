Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel sahte kimlikle yakalandı

Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iki araması olan Semra Güzel, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı ortak çalışma sonucunda, sahte kimlikle yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sahte pasaportla yakalandığını bildirdi. HDP'li Güzel ile iki şüpheli daha yakalandı HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile iki şüpheli daha gözaltına alındı. Güzel'in, "evden hırsızlık" kaydı bulunan "Mehtap Şahan" adına sahte nüfus cüzdanı düzenlediği belirlendi. Semra Güzel, İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte yakalandı. Güzel İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen Güzel'in emniyete getirilişi sırasında saçının boyalı olduğu görüldü. Güzel'in tanınmamak için cerrahi maske de taktığı belirtildi. Öte yandan, Güzel ile yakalanan Aladdin G. ile Fırat D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırılmıştı. AA

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