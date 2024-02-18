Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir Üniversiteler Şubesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve eski AKP İzmir Milletvekili Nükhet Hotar’ın büyükelçi olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı ‘rektör aranıyor’ ilanı ile atanacak rektörde olması gereken özellikleri sıraladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 16 Şubat tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla AİB Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilciliği’ne Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve Eski AKP İzmir Milletvekili Nükhet Hotar’ın atanmasının ardından Eğitim Sen İzmir 3 Nolu Üniversiteler Şubesi tarafından sosyal medyadan “Dokuz Eylül Üniversitesi’ne rektör aranıyor” başlıklı ilan yayınlayarak hangi özelliklere sahip bir rektör istediklerini açıkladı. İzmir - anka

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