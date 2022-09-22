Dolar vurguncuları borsada

Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Dinç, “Dolarda manipülasyon yapan ekip şimdi borsaya girdi” dedi.

Borsa’da manipülasyon iddiaları, önce sert yükselip ardından çakılan banka hisseleri, devre kesici uygulaması ve önemli ölçüde zararlar eden yatırımcı…Özellikle Halkbank’ın yüzde 50 oranında düşen hisselerini desteklemek için borsada geri alım yapması “spekülatörler kurtarılmak mı isteniyor” sorusunu beraberinde getirdi. Hisselerini zararla elden çıkaran ya da bir umutla tekrar kâr etmeyi bekleyen yatırımcı ise neler olacağını merak ediyor.

independentturkish’in haberine göre, konuyla ilgili olarak konuşan, Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Dinç, “Dolarda manipülasyon yapan ekip şimdi borsaya girdi” dedi. Dinç, piyasada her zaman manipülatörlerin olduğuna değinerek, “Onlar önceden daha ufak hisselerle işlem yaparlardı. Son olayda ise devlet bankalarında bizim bilmediğimiz bir elin devreye girdiğini ve hisseleri yukarı doğru çektiğini anlıyoruz” dedi. Dinç’e göre bu plan, “ekonomiye güven duyulduğu algısını pekiştirmek için kurgulandı” ve “borsaya yatırım çağrısı yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bu operasyonun reklam yüzü olarak kullanıldı.” Sonuçta devlet bankalarının hisselerinin rekor düzeyde yükseldiğini ve birilerinin ciddi paralar kazandığını dile getiren Dinç, “Böyle büyük hareketler yapılırken kaynağın nereden temin edildiği önemlidir. Parmaklar Varlık Fonu’nu işaret ediyor. Ve Varlık Fonu’ndan ya da SPK’dan ‘Bizim bu işte bir dahlimiz yok’ açıklaması gelmiyor. Ama bu yükseliş ilelebet devam etmeyecekti. Tetikleyicinin ne olduğu çok fark etmez, sonuçta hisseler geriye doğru gelmeye başladı” diye konuştu.

Independentturk