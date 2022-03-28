Dolmabahçe'deki kritik görüşme yarın

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar, müzakereler için yarın 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor. Rus heyeti taşıyan özel uçak saat 16.00'da Yeşilköy Havalimanı'na indi. Rus heyet, ardından konaklayacağı otele geçti. Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak ise saat 22.00'de Yeşilköy Havalimanı'na indi. Ukraynalı heyet, daha sonra, konaklayacağı otele geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşmesi planlanan toplantı öncesi Rusya ve Ukrayna heyetleriyle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacak. Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının saat 10.30'da başlaması planlanıyor. Müzakereler iki gün sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı. AA

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