Döner de ucuz değil artık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak’ın Eşme ilçesinde esnafı ziyaret etti. Bir lokanta esnafı, tavuğa gelen zamlardan söz ettikten sonra, “Toptan aldığımız fiyatı 1,5 ay önce 13 liraydı, şimdi 30 lira. Öğrencilerin karnını doyurabileceği ucuz bir döner vardı, o da ucuz değil artık” dedi

Akşener, Uşak’ın Eşme ilçesindeki esnafı ziyaret etti. Bir lokantaya giren ve işlerin nasıl olduğunu soran Akşener’e işletmeci, “Aldığımız fiyatlar şu anda çok yüksek. Fiyatlar düşmedikten sonra fazla bir kazanç yok” cevabını verdi. Akşener bir başka lokantacıya ise, pandemi öncesinde ve şimdi kaç kilo döner taktığını sordu.Döner esnafı, “Önceden 30-40 lira takıyordum, şimdi 10 kilo takıyorum. Şu an evi geçindirmekte zorlanıyorum. Toptan aldığımız fiyatı 1,5 ay önce 13 liraydı, şimdi 30 lira. Öğrencilerin karnını doyurabileceği ucuz, bir döner vardı, o da ucuz değil artık. Biz bunu önceden meşrubatıyla beraber 10 liraya veriyorduk, artık veremiyoruz, şimdi ekmek arası 10 lira. Zaten çocuğun cebine babası, 20 lira para koyuyor” cevabını verdi. Uşak - anka

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