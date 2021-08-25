Dördüncü pike gidiyoruz

Salgından kaynaklı ölümlerin 6 haftadır sürekli olarak arttığına dikkati çeken Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, “Ölüm sayıları dördüncü pike gidiyor” dedi.

İstanbul Tabip Odası, pandemiye dair güncel duruma dikkat çekerek alınması gereken tedbirler konusunda hükümete seslendi. Oda binasında düzenlenen basın toplantısında salona “Ölümler dördüncü pike gidiyor, aşılamayı hızlandıran ölümleri durdurun” pankartı asıldı. Artıgerçek’deki habere göre toplantıda konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, siyasî iktidarın pandemi ile mücadelede topluma sahte umutlar dağıtarak bir “başarı” hikâyesi yazmaya çalıştığını söyledi. Salgından kaynaklı ölümlerin 6 haftadır sürekli olarak arttığına dikkati çeken Ömeroğlu, “Toplam ölüm sayısı 54.765 oldu. Aktif vak’a sayısı 455 bini geçti. Ağustos ayının ilk üç haftasında 2 bin 955 kişi vefat ederken, 16-22 Ağustos arasında haftalık toplam ölüm bir önceki haftaya göre yüzde 43 artarak bu sayı bin 374 yurttaşımızı daha ölümüne neden oldu. Vak’a sayıları plato çizse de ölüm sayıları dördüncü pike gidiyor” dedi.

Tedbirler karmaşaya dönüştü

Salgının durdurulmadığını dile getiren Prof. Ömeroğlu, “Üstelik sahadaki meslektaşlarımızdan edindiğimiz bilgiler Kovid-19 servisleri ve yoğun bakımlardaki doluluğun son haftalarda hızla arttığını gösterirken, Sağlık Bakanlığı’nın verileri bir ay geriden geliyor. Veriler en son 24-30 Temmuz tarihinde açıklandı. Bütün bunlar aşı tedarikinde sorun olmadığının söylendiği zamanlarda oluyor” diye belirtti. Salgınla mücadelede gerekli önlemlerin alınmadığını, sadece maske dağılarak tehlikenin geçiştirilmeye çalışıldığını söyleyen Ömeroğlu, uygulanan tedbirlerin ise bir karmaşaya dönüştüğünü vurguladı. Ömeroğlu, bir an önce alınması gereken ‘5 âcil tedbiri’ ise şöyle sıraladı: Aşılama hızla yaygınlaştırılmalıdır. Henüz aşı olmayanlara birebir ulaşılmalıdır. Aşılanma bireysel tercih değil, toplumsal sorumluluktur. Aşısızlara kamusal alanda kısıtlamalar getirilmelidir. Okulların açılması ve eğitimin sürdürülebilmesi için bütün tedbirler eksiksiz alınmalıdır.”