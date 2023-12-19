Dört kişiden üçü kayyıma karşı

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, Aralık 2023 tarihli ‘Politika Raporu’nu yayımladı.

‘Türkiye Yerel Yönetim Sisteminde Bir Kara Delik: Kayyum Uygulamaları’ başlıklı raporda kayyım uygulamalarına ilişkin anket sonuçları paylaşıldı. Anket, kayyım uygulaması olan 16 ilde gerçekleştirildi. Araştırmaya cevap veren katılımcıların cinsiyet dağılımlarına bakıldığında erkeklerin oranı yüzde 57.7, kadınların oranı ise %42.3 oldu. Artı Gerçek’in haberine göre, araştırma grubunda yer alan katılımcıların “Belediyelere kayyım atamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplara göre, kayyım atamalarını doğru bulanların oranı sadece yüzde 13.1. Her dört katılımcıdan üçü kayyım atamalarını doğru bulmazken, ne doğru ne de yanlış bulduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8 olarak ölçüldü. ‘Fikrim yok’ ve cevap vermek istemeyen katılımcıların toplam oranı ise yüzde 3.4. Haber Merkezi

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