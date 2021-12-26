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26 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Döviz düştü, gübre ve mazot düşmedi

26 Aralık 2021, Pazar
Döviz kuru düştü, ancak Tarım Kredi Kooperatifi gübre fiyatlarında indirim yapmadı. Özel sektör indirim kararı aldı, ancak bu da çiftçiye yeterli gelmedi. Çiftçi Mehmet Kani, “Milleti, halkı ben doyuruyorum, ben. Dövizdeki düşüş yüzde 45’i buldu. Mazotta düşüş yok. Gübrede çok küçük bir düşüş var. Bir kilo patatesimize gübre atamadık biz” dedi.

Sivaslı çiftçi Başer Yıldırım ise “Sayın Bakan’ım çiftçilere dediniz ki, ‘Gübre fiyatlarına aldırış etmeyin.’ Aldırış etmeyelim de ne yapalım? Ekim yapamadık. Yaptıysak da gübresiz ektik” tepkisini dile getirdi. Dolardaki düşüşün mazot gibi girdi maliyetlerine yansımadığını, yansısa da alamadıklarını aktaran Edirneli çiftçi Murat Aladağ ise, “Şu an da gübre belirsizliği hala devam etmektedir. Dolar 18 liraları bulduğunda gübre fabrikaları gübre bayilerine 13-14 liralardan gübre verdiler. Şu an da bu bayiler nasıl olsun ki çiftçiye ucuz gübre versin. Devletin gübre konusunda çözüm bulması lazım. Önümüzdeki süreçte tanzim açmaya ürün bile bulamayacaklar. İnsanların karınları ne dolarla ne euroyla doyar. İnsanların karınları çiftçinin ürettikleriyle doyar. Hükümetin politikasızlığından dolayı çiftçi halkın efendisiydi, çiftçi halkın kölesi oldu.” 

Gübrede bir yükseliş söz konusu

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise 2020 yılında 1800 TL olan ÜRE fiyatının. Kasım ayında 17 bin liraya çıktığını, “Son günlerde yapılan nispi azalışlar ülkemizde gübrenin gübre kullanma ya da daha az kullanma sorununu çözmeye yeterli değildir. Dövizin 7 bin 500’den 18 binlere çıktığı. Doların 18 binlerden 11 bin 500’lere düştüğü bu günlerde aslında 7,500’den 11 bin 500’lerin üzerine bir yükseliş söz konusu” dedi.

Edirne / İzmir / Sivas - anka

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