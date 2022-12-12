Döviz, Hac ve Umreyi etkilemedi

İstanbul’da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile bir araya gelen Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, “Ziyaretim işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor” dedi.

independentturkish’in haberine göre, Bakan Dr. Tevfik er-Rabia Türkiye’ye geldi. Bakan Rabia, İstanbul’da Diyanet İşleri Başkanı (DİB) Prof. Dr. Ali Erbaş ile görüştü. Heyetler arası görüşmeden sonra Erbaş ve Rabia, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında ilk sözü alan Erbaş, Bakan Rabia ile 2023 yılı hac ve umre organizasyonu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduklarını söyledi. DİB Prof. Dr. Erbaş, Independent Türkçe’nin “Dövizin yükselmesi hac ve umre başvurularında bir azalma meydana getirdi mi?” sorusuna, “Hayır, hiçbir azalma meydana gelmedi. Özellikle umre konusunda çok büyük bir teveccüh var. Hac konusunda da şu ana kadar 2 milyon 266 bin hacı adayımız ön kayıt yapmış durumda. Dolayısıyla 2023 için biz 85 bin kontenjanımızı kurayla seçebilirsek, geriye nereden bakarsanız 2 milyon 170 bin hacı beklemek durumunda kalacak. Bu kadar büyük bir teveccüh var.” diye cevapladı.

Haber Merkezi