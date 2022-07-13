Döviz yükseldi, Hacı sayısı düştü

Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı, hac ve umre organizasyonlarını da etkiledi.

Önceki yıllarda yaklaşık 40 bin lira olan hac-umre ücretleri, bu yıl 120 bin liraya kadar çıktı. Sektör uzmanları, fiyatlar nedeniyle hac organizasyonlarına talebin azaldığını söylüyor.

Diken’deki haberde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı bilgilere göre, 2022 yılında 37 bin 770 kişi hacca gitti. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ücretlerini 4 kişilik odalar için 16-18 bin riyal olduğunu belirtti. Bakanlığın verdiği rakamlara göre en düşük hac ücreti, 73 bin lira ile 82 bin lira arasında değişiyor.

3 katına çıktı

20 yıla yakındır hac ve umre organizasyon işi yapan Eda Turizm yetkilisi Recep Kapçın, Türk Lirası’nın döviz kuru karşısında değer kaybetmesinin ardından hac organizasyon fiyatlarının üç katına çıktığını söylüyor. Kapçın, “İki yıl önce kişi başı 25 bin lira olan hac ücreti şimdi en az 80 bin lira oldu. Başvurucuların talepleri dolar kuru üzerinden alınıyor. Ve bu yıl hac organizasyon ücretleri kişi başı kalınan odaya göre 5-7 bin dolar arasında değişiyor. Talepte yüzde 60 oranında azalma var. Eskiden kota sıkıntısından gidemeyen hacı adayları şimdi parası yetmediği için gidemiyor” diye konuştu.

Haber Merkezi