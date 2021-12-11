Dövizdeki kur farkını hükümet üstlensin

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, yakın zamana kadar kolayca ödeyebildikleri dış kredi anapara ve faiz borçlarını, son zamanda meydana gelen döviz artışlarından dolayı ödemede zorluk çektiklerini söyledi; “Dövizdeki kur farkının getirdiği artışın hükümetçe üstlenilmesi zaruri hale geldi” dedi.

Sözcü’ye konuşan Büyükerşen, Büyükşehir Belediye Yasası’nın mutlaka değiştirilmesi gerektiğini belirtti. “Çünkü seçmenler ilçelerde (kırsal kesim dahil) ilçe belediye başkanını, ilçe belediye meclisini bir de yalnızca büyükşehir belediye başkanını seçiyor. Uygulamada büyükşehir belediye meclisi üyeleri için oy vermiyor. Böylece büyükşehir belediyesinde seçilmiş tek unsur başkandan ibaret kalıyor” diyen Büyükerşen, “Çünkü büyükşehir belediye meclisini de alt belediye başkanları ile meclis üyeleri oluşturuyor. Bu çelişik durumun getirdiği sorunlar sürekli karşılaşılan problemlerin ana nedenidir” görüşünü aktardı. Haber Merkezi

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