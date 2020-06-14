DP’den Gökçek için suç duyurusu

Demokrat Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İ. Melih Gökçek ve Belediye Meclisi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

Demokrat Parti, bugün, 12 yıldır durmaksızın Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis kararları ile gasp edilen hakları sebebiyle dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek ve Belediye Meclis üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak. Parti yetkilileri ve avukatları, 15 Haziran 2020 Pazartesi günü (bugün) saat 11.00’de Ankara Adliye Binası önünde bir basın açıklaması yapacak ve suç duyurusuna sebep olan süreç hakkında bilgilendirmede bulunacak. Ankara – Fatih Karagöz

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