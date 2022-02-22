DP Genel Başkan Yardımcısı Şahinalp: Umut yeşertmeyi hedefliyoruz

Liderlerin 28 Şubat’ta açıklayacağı parlamenter sisteme geçiş metinini kaleme alanlardan biri olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Sputnik’e konuştu.

Parlamenter sistem çalışması ile ülkede bir umudu yeşertmeyi hedeflediklerini belirten Şahinalp “Ben 5 ay önce sayın genel başkan bana bu görevi verdiği güne nazaran, bugün çok daha fazla umutluyum. Kendim için değil, çocuğum için umutluyum. Bu ülkeye, Türkiye’ye, milyonlarca gence yazık. Gençler ne yazıkki, bu ülkede gelecek görmüyor, ülkeden kaçmak istiyor. Yeni mezun doktorların üçte ikisi İngilizce Almanca kurusuna gidiyor. Sadece üçte biri doktorlukta uzmanlık sınavına çalışıyor. Doktorlar kaçmak istiyor. Doktorlar neden önemli; en yüksek puanla alıp eğittiğiniz en büyük yatırımı yaptığınız insanlar. Bunu bana birileri başarı diye anlatamaz. İnsanlar eksi beş derecede ekmek, şeker, prinç, ayçiçek kuyruğunda, 50 kuruş zam gelecek diye gece mazot benzin kuyruğunda. Bu sistemin gitmediği herkes tarafından görülüyor” dedi.

Haber Merkezi