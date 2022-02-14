DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Demokrasi adına umut

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumartesi gün 6 siyasî partinin genel başkanının bir araya geldiği ve 5.5 saat süren toplantıdaki beraber çekilen fotoğrafın “demokrasi adına umut” anlamına geldiğini söyledi.

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Hayırlı uğurlu olsun

Gözler büyük demokrasi buluşmasında: 5 saati aşan toplantı sonrası ortak açıklama

Başarmaya mecbur ve mahkûmlar FOX TV canlı yayınına katılan Uysal, bu toplantının temel amacının, tüm eleştirilerimizin sebebi olan bu keyfi rejime, bu sorun üreten mekanizmaya karşı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hakkındaki çalışma olduğunu ifade ederek, “Bu fotoğraf demokrasi adına umut anlamına geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bugünkü fotoğrafın arkasında en büyük emeğin sahibidir! Sayın Akşener’i de referandumdan itibaren bu masanın oluşmasında mücadele azmi takdire şayandır. Sayın Erdoğan 85 milyonun Cumhurbaşkanı olmayı başarabilseydi, ülkenin bunca meselesi varken kendisi liderleri davet etmiş olsaydı; kötü mü olurdu? Demokrasinin ve adaletin içini boşaltırsanız ekmeğe katık bulamaz insanlar” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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