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9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

DP Genel Başkanı Uysal: Demokrat Parti, marabasıyla satılık köy falan değil

09 Şubat 2022, Çarşamba 21:00
Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Tansu Çiller'in, "Demokrat Parti'yi istedi" iddialarını reddetmedi ve "Demokrat Parti, marabasıyla satılık köy değil" dedi.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in yeniden aktif siyasi hayata dönmek için harekete geçtiği iddiaları siyaset kulislerini hareketlendirdi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle İYİ Parti'nin oylarını kırmak için parti kuracağını öne sürdüğü Tansu Çiller, iddialara, "şimdilik kurmayacağım" şartı ile itiraz etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı - Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal ise katıldığı bir televizyon programında eski Başbakan Çiller'in "Demokrat Parti'yi istedi" iddialarına, "Bu bilgiyi yalanlayamam ama şu aşamada detay da veremem" sözleriyle cevap verdi. 

DP Lideri Uysal, konuyla ilgili olarak Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin sorularını cevapladı.

Uysal: Demokrat Parti, marabasıyla satılık köy falan değil

'Durduğumuz yer çok net'

Çiller kanadından partisine yönelik bir temas olduğuna ilişkin iddiaları yalanlamayan Uysal, bu sürece nasıl baktıklarına ilişkin soruyu şöyle cevapladı:

"Bizim o kapılarımız sonuna kadar kapalı. Geçmişte partimizde halef selef olarak görev yaptığımız insanlarla ilgili hak edip etmemesinden bağımsız bir şekilde karşılıklı polemiğe girmek istemiyorum. Durduğumuz yer, mesuliyetlerimiz belli. Biz de o istikamette hareket ediyoruz. Siyasi partilerin tüzükleri, kuralları, delegeleri var. Kendi kararlarını kendi verir. Dolayısıyla da Demokrat Parti, marabasıyla satılık köy falan değil. Bu tür ahbap-çavuş ilişkisiyle biz görev almadık, seçilmedik. Partilerin yönetim değişikliğinin usulü kongrelerdir. 20 yıldır bıktık bu teranelerden. Bu partinin kendilerine sıfat bahşettiği, emanet olan o sıfatların gereğini yapmalarını lider, lider kadrolarından bekliyoruz. Biz kurucu irademizin ortaya koyduğu ruh, anlayış ve prensiplerle bugün de durduğumuz noktada konjonktüre aldanmadan milletin, kamunun menfaatlerine bakarak siyasi tercihlerimizi belirliyoruz. O açıdan durduğumuz yer çok net."

"Umarım bu tür yanlış yollara tevessül etmezler''

DP lideri Uysal, Tansu Çiller'in yeni bir parti kurma olasılığını, "Kendi geçmişlerini inkâr etmiş olurlar" sözleriyle değerlendirdi, "Umarım bu tür yanlış yollara tevessül etmezler. İsimlerden bağımsız ifade etmek isterim; kendilerini Başbakanlık dâhil bu tür makamlara taşıyan, emek vermiş insanlara sadakatlerinin gereğini yapmalarını bekleriz biz her şeyden önce. Temennimiz kendi varlık sebeplerinin referansı olan Demokrat Parti'ye sadakat göstermeleridir. Ama göstermiyorlarsa da bu kendi bilecekleri iştir" dedi.

Operasyonel hamleler, nafile çabalar

Seçim sürecine kısa bir süre kala eski Başbakan Çiller’in parti kuracağı iddialarının gündeme gelmesini "Nafile çabalar" olarak nitelendiren Uysal, yeni partinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle kurulacağı değerlendirmesine ilişkin de şunları söyledi:

"AK Parti’nin sıkışmışlığı ortada ve bu zamana kadar sopa politikasıyla siyasi alanda bir takım aktörleri, siyasetçileri kendi saflarına çekmek için usuller geliştirdiler. Bugün gelinen noktada Demokrat Parti olarak bizim durduğumuz yer belli ve bu yer de Millet İttifakı’dır. Nafile çabalar bunlar. PKK terör örgütü ve Öcalan da dahil kendi siyasetlerine araç yapabilmek için bütün bunları devlet gücüyle kullanmaya yeltenenler, siyasi alanda da bu tür ucuz teşebbüsler içinde olabilirler. Vatandaşımızın, kitlelerin gerçek meseleleri dururken bir takım manipülatif hamlelerle bu gerçekleri örtemezler. Türkiye, demokrasiden, hak ve paylaşımdan yana mı olacak, yoksa keyfi bir yönetimin lütfettiği kadar hakka, hukuka rıza mı gösterecek. Muhalefete muhalefet etsin diye operasyonel kiralama yöntemiyle kurdurulmuş siyasi aktörler var. Önümüzdeki süreçte pop star figürlerin bir takım operasyonel hamlelerle kurdurulmuş adı parti olan siyasi organizasyonların kitleler üzerinde bir etki göstereceği kanaatinde değilim.”

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