DP heyeti Suriyelilerin durumunu görüştü

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy başkanlığındaki bir heyet, Lübnan’da Suriyelilerin hangi şartlarda kaldığını ve nasıl geri gönderildiğini öğrenmek için Lübnan’a gitti.

Aksoy, “Devletlerarasında diplomatik ilişki kurulduğu takdirde Suriyelilerin geri dönmesinde hiçbir engel yok” dedi. Lübnan’ın Suriyelileri geri gönderdiğini söyleyen Aksoy, Lübnan’ın 10 yıl içinde toplam 1.6 milyon Suriyeliler için toplam 43 milyar dolar harcadığını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın Türkiye olarak 45 milyar dolar harcadığını açıkladığına dikkat çekti. Lübnan’ın Suriyelileri kamplarda tuttuğunu bildiren Aksoy, “Lübnan’da da Suriyelilerin doğum oranı 5.6 olmuş. BM her doğan bebek başına anneye 100 dolar ödeme yapmakta. Lübnan’ın Suriye ile yapılan protokol neticesinde doğum belgesi verdiği takdirde otomatikman Suriye vatandaşı olarak kaydediliyor” diye konuştu. Ankara - Recep Gören

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