DP İstanbul İl Başkanı yeniden Arda oldu

Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal’ın katılımıyla yapılan 3. Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde tek aday olarak seçime giren DP İl Başkanı Ekrem Eray Arda yeniden başkanlığa seçildi.

Demokrat Parti’nin İstanbul İl Kongresi, Beşiktaş’ta bulunan Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İstanbul’un bütün ilçelerinden yoğun katılımın yaşandığı kongrede, tek aday olarak seçime giren mevcut Başkan Ekrem Eray Arda, oy kullanan 217 delegenin 199 geçerli oyuyla yeniden DP İl Başkanı seçildi. Kongrede bir konuşma da gerçekleştiren Arda, partilerinin gençlik teşkilâtında yaptıkları çalışmalarla partilerini geleceğe taşıyacaklarını belirtti. Tarafsız Haber Ajansı’nın haberine göre, DP İl Başkanı Ekrem Eray Arda, aynı zamanda Çekmeköy Belediyesi’nin Demokrat Partili tek meclis üyesi olarak mecliste yer alıyor.

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